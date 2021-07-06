Актер не сводил с любимой глаз: Кэти Перри и Орландо Блум на светской вечеринке в Париже

Звездные супруги возвращаются к светской жизни, спустя год после рождения первенца.
36-летняя Кэти Перри и 44-летний Орландо Блум приехали в Париж и посетили вчера ужин посвященный открытию парфюмерной линии Louis Vuitton Parfum в Fondation Louis Vuitton. Пару сфотографировали репортеры, присутствующие на мероприятии.
Кэти была одета в серое платье, расшитое пайетками и с пышной фатиновой юбкой, которое дополнила черными остроносыми босоножками на каблучках и с пряжками на застежках. В руках певица держала миниатюрную серебристую сумку от Louis Vuitton. Орландо был в белой рубашке и черных брюках.
Кэти Перри также сфотографировалась с моделью Джоан Смоллс, которая блистала в коротком платье с россыпью страз и пайеток и интересных кожаных ботинках на каблуках. В руках Джоан держала маленькую кожаную сумку.
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