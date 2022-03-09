Кэти Перри поделилась снимками войны в Киеве

Певица Кэти Перри решила взять пример со многих своих коллег и тоже выразить поддержку Украине.

Знаменитость просто поделилась публикацией в своей Instagram Stories. Репост, который сделала Кэти, - фоторепортаж Линси Аддарио - фотожурналиста The New York Times. На снимках были запечатлены люди в Киеве: беременные, которые вынуждены прятаться в бомбоубежищах, дети, ночующие в метро, а также беженцы, пытающиеся спастись на центральном вокзале.

Instagram Stories Кэти Перри

А это оригинальная публикация фотографа. Чтобы посмотреть все фото, листайте вправо.

Читайте также: