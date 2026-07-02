Кэти Перри снова надела яркий наряд, который она впервые надевала 13 лет назад

Кэти Перри / © Instagram Кэти Перри

Реклама

Американская певица Кэти Перри удивила поклонников, опубликовав серию фотографий в красном топе и юбке. Снимки были сделаны в Великобритании, где она выступила с концертом.

Кэти Перри / © Instagram Кэти Перри

Кэти Перри / © Instagram Кэти Перри

Кэти Перри / © Instagram Кэти Перри

Образ Кэти был особенным тем, что является архивным. Этот наряд она впервые надела на летнем балу Capital Radio в Лондоне в 2009 году.

Кэти Перри / © Getty Images

Стоимость наряда Перри в горошек составляет примерно 1000 долларов, и он будет выставлен на аукцион в рамках 21-дневного благотворительного аукциона. Поклонники могут делать свои ставки до 21 июля, чтобы получить шанс выиграть эти вещи. Деньги будут направлены в благотворительный фонд Firework, основанный Перри в 2018 году и призванный вдохновлять детей из малообеспеченных сообществ с помощью искусства.

Реклама

Новости партнеров