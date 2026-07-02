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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
75
Время на прочтение
1 мин

Кэти Перри снова надела яркий наряд, который она впервые надевала 13 лет назад

Певица возродила один из своих образов.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Кэти Перри

Кэти Перри / © Instagram Кэти Перри

Американская певица Кэти Перри удивила поклонников, опубликовав серию фотографий в красном топе и юбке. Снимки были сделаны в Великобритании, где она выступила с концертом.

Кэти Перри / © Instagram Кэти Перри

Кэти Перри / © Instagram Кэти Перри

Кэти Перри / © Instagram Кэти Перри

Кэти Перри / © Instagram Кэти Перри

Кэти Перри / © Instagram Кэти Перри

Кэти Перри / © Instagram Кэти Перри

Образ Кэти был особенным тем, что является архивным. Этот наряд она впервые надела на летнем балу Capital Radio в Лондоне в 2009 году.

Кэти Перри / © Getty Images

Кэти Перри / © Getty Images

Стоимость наряда Перри в горошек составляет примерно 1000 долларов, и он будет выставлен на аукцион в рамках 21-дневного благотворительного аукциона. Поклонники могут делать свои ставки до 21 июля, чтобы получить шанс выиграть эти вещи. Деньги будут направлены в благотворительный фонд Firework, основанный Перри в 2018 году и призванный вдохновлять детей из малообеспеченных сообществ с помощью искусства.

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Дата публикации
Количество просмотров
75
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