Кэти Перри стала самой обсуждаемой звездой Met Gala, потому что никто не понял ее странный образ
Она настолько училась в роль, что стала сенсацией мероприятия. Вернулась на Met Gala певица после перерыва в четыре года.
На Met Gala всегда есть несколько необычных образов, и этот год не стал исключением — самой обсуждаемой звездой после события была певица Кэти Перри. Она выбрала образ от британского бренда Stella McCartney — белоснежное платье со складками на юбке и длинным шлейфом.
Образ певицы также дополнили белые перчатки и странная маска на лице, напоминающая те, которые носят фехтовальщики.
Перри то открывала, то закрывала свою маску на публике и при этом делала каменное лицо. Такое поведение и образ знаменитости сделали ее мемом.
Еще интересными деталями лука звезды стал обожженный шлейф и карты таро, которые певица показывала на мероприятии.