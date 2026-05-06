Шоу-бизнес
369
1 мин

Кэти Перри стала самой обсуждаемой звездой Met Gala, потому что никто не понял ее странный образ

Она настолько училась в роль, что стала сенсацией мероприятия. Вернулась на Met Gala певица после перерыва в четыре года.

Юлия Каранковская
Кэти Перри на Met Gala / © Associated Press

На Met Gala всегда есть несколько необычных образов, и этот год не стал исключением — самой обсуждаемой звездой после события была певица Кэти Перри. Она выбрала образ от британского бренда Stella McCartney — белоснежное платье со складками на юбке и длинным шлейфом.

Образ певицы также дополнили белые перчатки и странная маска на лице, напоминающая те, которые носят фехтовальщики.

Перри то открывала, то закрывала свою маску на публике и при этом делала каменное лицо. Такое поведение и образ знаменитости сделали ее мемом.

Еще интересными деталями лука звезды стал обожженный шлейф и карты таро, которые певица показывала на мероприятии.

