Кэтрин О’Хара - 70 лет: рассматриваем красивые образы звезды "Один дома"

Кэтрин О’Хара родилась в семье ирландцев в Торонто и стала шестым ребенком в семье. Впервые на экранах Кэтрин появилась примерно в 20 лет в телевизионной передаче Saturday Night Live, затем ее стали приглашать на озвучивание персонажей мультфильмов, а ее актерская карьера началась с комедийных ситкомов, в частности, она снялась в "Секонд Сити", "Восходящая Рози", "Второе городское телевидение". В 80-х она снялась в фильме Мартина Скорсезе и нескольких картинах Тима Бертона, но настоящий прорыв, конечно же, пришел к актрисе после малобюджетной новогодней семейной комедии "Один дома", где она сыграла мать маленького мальчика.

Также особенное место в карьере О'Хары заняли озвучивание мультфильмов и съемки в сериалах, например, шоу "Шиттс Крик" одержало много одержал наград, среди которых две премии ACTRA Awards и 18 наград Canadian Screen Awards. Сериал также получил две номинации на Премию Гильдии киноактеров и в общей сложности 19 номинаций на премию "Эмми".

Сама же актриса имеет в своем арсенале не меньше наград. Она получила премию Genie Award, "Золотой глобус", две "Эмми" и пять премий Canadian Screen Awards. В 2018 году она была назначена кавалером Ордена Канады.

В день рождения знаменитой актрисы мы собрали ее яркие выходы на красных дорожках. Предлагаем взглянуть на ее платья и образы.

Кэтрин О’Хара / Фото: Associated Press

Кэтрин О’Хара / Фото: Associated Press

Кэтрин О’Хара / Фото: Associated Press

Кэтрин О’Хара / Фото: Associated Press

Кэтрин О’Хара / Фото: Associated Press

Кэтрин О’Хара / Фото: Associated Press

Кэтрин О’Хара / Фото: Associated Press

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