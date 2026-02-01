Кэтрин О’Хара была замечена в ресторане за несколько недель до смерти

Кэтрин О’Хара / © Getty Images

В официальном заявлении для прессы говорится, что актриса ушла из жизни 30 января после непродолжительной болезни. Ранее мы рассказывали, какими были последние часы жизни Кэтрин.

Как сообщили источники Daily Mail, многие друзья и коллеги О’Хары были в «полном шоке» и ничего не знали о ее состоянии здоровья, а ее муж Бо Уэлч и сыновья пары — Мэтью и Люк — до сих пор не дали официальных комментариев журналистам о том, что же произошло на самом деле.

Кэтрин О’Хара / © Associated Press

Представитель пожарной службы Лос-Анджелеса заявил, что «в 4:48 утра мы отреагировали на запрос о медицинской помощи». А короткая аудиозапись звонка в службу 911, по всей видимости, свидетельствует о том, что диспетчеры упомянули о «затрудненном дыхании» у пострадавшей. В то же утро О’Хара скончалась в больнице.

Она более, чем полгода не появлялась на публичных мероприятиях, а последний раз в публичном месте ее видели 13 января. Она посетила ресторан SUR в Вест-Голливуде всего за несколько недель до своей смерти.

В популярном заведении, принадлежащем звезде реалити-шоу Лизе Вандерпамп, проходило мероприятие журнала Supermodels Unlimited, но О’Харе удалось избежать фотографирования.

Кэтрин О’Хара / © Associated Press

По словам источника, она была «в отличном настроении. И ушла так же быстро, как и появилась, но для 71-летней женщины выглядела здоровой», — добавил источник.

Во время своего последнего публичного появления — на церемонии вручения премии «Эмми» в сентябре прошлого года — О’Хара выглядела заметно похудевшей. А в начале января знаменитость по неизвестной причине пропустила церемонию «Золотой глобус», несмотря на то, что была номинирована на награду.