Кэтрин Шварценеггер поздравила брата Патрика с 33-летием и показала семейные фото с ним

Кэтрин Шварценеггер с братом и сестрой, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

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36-летняя Кэтрин Шварценеггер, старшая дочь голливудского актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, поздравила своего младшего брата Патрика с днем рождения и поделилась в Instagram редкими семейными кадрами. 18 сентября ему исполнилось 33 года.

«С днем рождения, лучший брат и дядя Пэтч. Мы тебя любим!» — написала Кэтрин, обращаясь к брату по семейному прозвищу.

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В подборке фотографий она показала разные моменты из жизни Патрика. Среди них — архивные кадры, снимки с семейных торжеств, а также фотографии актера в детстве.

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Кэтрин Шварценеггер с братом и сестрой, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Патрик Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кэтрин Шварценеггер с братом, сестрой и мамой, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кэтрин Шварценеггер с братом Патриком, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кэтрин Шварценеггер с братом Патриком, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Патрик Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Особенно трогательно выглядят кадры, на которых Патрик запечатлен вместе с племянниками — детьми Кэтрин от актера Криса Пратта. Судя по снимкам, он поддерживает очень теплые отношения с сестрой и ее семьей.

Патрик Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Патрик Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Отметим, Патрик — второй ребенок Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер. Помимо Кэтрин у него есть сестра Кристина и младший брат Кристофер. Сейчас он активно развивает актерскую карьеру и уже снялся в сериале «Белый лотос».

Ранее, напомним, Патрик Шварценеггер показал фото со своей тайной свадьбы в честь ее первой годовщины .

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