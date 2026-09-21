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Кэтрин Шварценеггер поздравила брата Патрика с 33-летием и показала семейные фото с ним
Дочь Арнольда Шварценеггера поделилась редкими семейными кадрами.
36-летняя Кэтрин Шварценеггер, старшая дочь голливудского актера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, поздравила своего младшего брата Патрика с днем рождения и поделилась в Instagram редкими семейными кадрами. 18 сентября ему исполнилось 33 года.
«С днем рождения, лучший брат и дядя Пэтч. Мы тебя любим!» — написала Кэтрин, обращаясь к брату по семейному прозвищу.
В подборке фотографий она показала разные моменты из жизни Патрика. Среди них — архивные кадры, снимки с семейных торжеств, а также фотографии актера в детстве.
Особенно трогательно выглядят кадры, на которых Патрик запечатлен вместе с племянниками — детьми Кэтрин от актера Криса Пратта. Судя по снимкам, он поддерживает очень теплые отношения с сестрой и ее семьей.
Отметим, Патрик — второй ребенок Арнольда Шварценеггера и Марии Шрайвер. Помимо Кэтрин у него есть сестра Кристина и младший брат Кристофер. Сейчас он активно развивает актерскую карьеру и уже снялся в сериале «Белый лотос».
Ранее, напомним, Патрик Шварценеггер показал фото со своей тайной свадьбы в честь ее первой годовщины.