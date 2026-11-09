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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
458
Время на прочтение
2 мин

Кэтрин Шварценеггер поздравила маму с днем рождения и показала архивные фото с ней

Марии Шрайвер исполнилось на днях 71 год.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Кэтрин Шварценеггер с мамой Марией Шрайвер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кэтрин Шварценеггер с мамой Марией Шрайвер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Американская блогер и писательница Кэтрин Шварценеггер поделилась трогательным семейным постом в Instagram по случаю дня рождения своей мамы — журналистки и бывшей жены Арнольда Шварценеггера — Марии Шрайвер. В честь особенного события она опубликовала серию фотографий с именинницей, среди которых были как свежие кадры, так и архивные снимки.

Мария Шрайвер с детьми, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Мария Шрайвер с детьми, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Мария Шрайвер с детьми, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Мария Шрайвер с детьми, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

6 ноября Марии исполнилось 71 год. Кэтрин посвятила ей эмоциональное поздравление, в котором призналась в любви и поблагодарила за все, что та для нее сделала.

Мария Шрайвер и Крис Пратт, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Мария Шрайвер и Крис Пратт, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Мария Шрайвер с дочерью Кэтрин, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Мария Шрайвер с дочерью Кэтрин, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Мария Шрайвер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Мария Шрайвер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

На фотографиях мама и дочь позируют вместе, обнимаются и улыбаются. Некоторые кадры запечатлели Марию в окружении внуков — детей Кэтрин и ее мужа, актера Криса Пратта.

В подписи к публикации Кэтрин назвала маму величайшей матерью и лучшим человеком, выразив восхищение ее добротой, мудростью и заботой о семье.

Мария Шрайвер с дочерьми, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Мария Шрайвер с дочерьми, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Мария Шрайвер с внуками, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Мария Шрайвер с внуками, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Мария Шрайвер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Мария Шрайвер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Мария Шрайвер с детьми, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Мария Шрайвер с детьми, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Мария Шрайвер с дочерью Кэтрин, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Мария Шрайвер с дочерью Кэтрин, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Мария Шрайвер также отреагировала на поздравление дочери в комментариях и поблагодарила ее за теплые слова и семейные фотографии.

Напомним, Мария Шрайвер была замужем за актером и бывшим губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером с 1986-го по 2011 год. У бывших супругов четверо детей: Кэтрин, Кристина, Патрик и Кристофер.

Ранее, напомним, Кэтрин Шварценеггер с мужем Крисом Праттом посетила звездную свадьбу в Калифорнии.

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