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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
95
Время на прочтение
2 мин

Кэтрин Шварценеггер поздравила отца Арнольда с 79-летием и показала архивные фото с ним

Девушка опубликовала интересную серию фото в Сети.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Арнольд и Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Арнольд и Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

36-летняя Кэтрин Шварценеггер — писательница, блогер и автор детских книг — трогательно поздравила своего отца, голливудского актера, бодибилдера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, с 79-летием.

В честь дня рождения отца Кэтрин поделилась в Instagram серией архивных фотографий. Среди них были кадры, на которых она запечатлена вместе с Арнольдом в разные годы. На снимках отец и дочь проводят время вместе, улыбаются и позируют во время семейных мероприятий.

Арнольд и Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Арнольд и Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Арнольд и Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Арнольд и Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Арнольд и Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Арнольд и Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Арнольд и Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Арнольд и Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Арнольд и Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Арнольд и Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

«С днем ​​рождения, папа. Как же нам повезло, что ты наш… и еще больше повезло нашим детям, что ты их дедушка», — написала девушка под публикацией.

Также на фото Арнольд был запечатлен с мамой Кэтрин и своей бывшей женой Марией Шрайвер и сыном Патриком.

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Арнольд и Патрик Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Арнольд и Патрик Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Арнольд Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Арнольд Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Арнольд и Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Арнольд и Кэтрин Шварценеггер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Арнольд Шварценеггер и его бывшая жена Мария Шрайвер воспитали четырех детей — Кэтрин, Кристину, Патрика и Кристофера. У актера также есть сын Джозеф Баэна. Несмотря на насыщенную карьеру Шварценеггер всегда поддерживал тесные отношения со своими детьми и регулярно проводит с ними время.

Ранее, напомним, Кэтрин Шварценеггер вышла на прогулку со своими тремя детьми.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
95
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