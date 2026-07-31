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- Шоу-бизнес
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Кэтрин Шварценеггер поздравила отца Арнольда с 79-летием и показала архивные фото с ним
Девушка опубликовала интересную серию фото в Сети.
36-летняя Кэтрин Шварценеггер — писательница, блогер и автор детских книг — трогательно поздравила своего отца, голливудского актера, бодибилдера и бывшего губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера, с 79-летием.
В честь дня рождения отца Кэтрин поделилась в Instagram серией архивных фотографий. Среди них были кадры, на которых она запечатлена вместе с Арнольдом в разные годы. На снимках отец и дочь проводят время вместе, улыбаются и позируют во время семейных мероприятий.
«С днем рождения, папа. Как же нам повезло, что ты наш… и еще больше повезло нашим детям, что ты их дедушка», — написала девушка под публикацией.
Также на фото Арнольд был запечатлен с мамой Кэтрин и своей бывшей женой Марией Шрайвер и сыном Патриком.
Арнольд Шварценеггер и его бывшая жена Мария Шрайвер воспитали четырех детей — Кэтрин, Кристину, Патрика и Кристофера. У актера также есть сын Джозеф Баэна. Несмотря на насыщенную карьеру Шварценеггер всегда поддерживал тесные отношения со своими детьми и регулярно проводит с ними время.
Ранее, напомним, Кэтрин Шварценеггер вышла на прогулку со своими тремя детьми.