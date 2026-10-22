Кэтрин Шварценеггер с мужем Крисом Праттом посетила звездную свадьбу в Калифорнии

Кэтрин Шварценеггер с мужем, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

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Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт посетили звездную свадьбу в Калифорнии. Дочь Арнольда Шварценеггера поделилась в Instagram фотографиями с торжества, на котором собрались знаменитые друзья и родственники молодоженов.

Для особого случая 36-летняя Кэтрин выбрала длинное платье коричнево-желтое платье от SIEDRÉS с мелким цветочным узором. Наряд с расклешенной юбкой подчеркнул фигуру писательницы. Образ она дополнила лаконичными аксессуарами и молочной сумочкой. Ее супруг, 47-летний Крис Пратт, появился на празднике в классическом черном костюме.

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Кэтрин Шварценеггер с мужем, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кэтрин Шварценеггер с мужем, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

«Все, что нам нужно, — это любовь», — написала Шварценеггер под снимками. На них она позировала с членами семьи, среди которых были мать Кэтрин — Мария Шрайвер, ее братья и сестра.

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Кэтрин Шварценеггер с мужем, мамой, братьями и сестрой, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кэтрин Шварценеггер с сестрой и мамой, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кэтрин Шварценеггер с сестрой, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Мария Шрайвер, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Кэтрин Шварценеггер с Эбби Чемпион и сестрой, фото: instagram.com/katherineschwarzenegger

Праздник состоялся по случаю свадьбы Мэттью Лоу, сына актера Роба Лоу, и Эмили Маркус. Среди гостей также заметили Кэти Перри, Кэмерон Диас, Зои Салдану и Адама Левина с женой Бехати Принслу. Церемонию провела актриса Гвинет Пэлтроу.

Отметим, Кэтрин Шварценеггер и Крис Пратт поженились в 2019 году. Супруги воспитывают троих детей.

Ранее, напомним, Кэтрин Шварценеггер поздравила брата Патрика с 33-летием и показала семейные фото с ним.

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