Кэтрин Зета-Джонс очаровала всех эффектным платьем стоимостью более 300 тысяч гривен на премьере сериала

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

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Актриса Кэтрин Зета-Джонс появилась на премьере сериала «Убить Джеки» (Kill Jackie), которая состоялась во дворце Эускальдуна в Бильбао, Испания. Она вышла на красную дорожку в изысканном вечернем платье, отличавшемся лаконичным дизайном, но очень гламурным декором.

Платье Кэтрин было от бренда Marmar Halim, а его стоимость составила 305 394 гривен. Оно было полностью расшито пайетками и бисером, а также имело креативно оформленное декольте с драпировкой.

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Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Подол платья был длинным и лёгким, а также имел шлейф, придававшей образу изысканность.

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Женщина также дополнила образ серебристыми туфлями Sole Bliss на платформе, драгоценностями и ярким макияжем. Её прическа также была пышной и с локонами.

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Это появление звезды состоялось после того, как она посетила другое мероприятие, посвящённое сериалу, в мини-платье от Taller Marmo креативного дизайна.

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

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