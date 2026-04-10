Кэтрин Зета-Джонс опубликовала фото в вышиванке

Актриса Кэтрин Зета-Джонс поделилась новым фото в Instagram к Пасхе, которую верующие западного обряда праздновали 5 апреля. На селфи актриса запечатлела себя в ярком красном платье-вышиванке с узорами голубыми и белыми нитками.

Эта вышиванка оскароносной звезды от украинско-американского бренда MARCH11.

Однако это не единственный случай, когда Кэтрин носит наряд в этностиле от украинского бренда. Также у актрисы есть роскошное белое платье с красной вышивкой от бренда Yuliya Magdych.

Похоже, что обычно актриса выбирает эти изысканные и яркие наряды для отдыха, ведь созданы они из натуральных материалов, имеют удобные фасоны и крой.

Кэтрин Зета-Джонс с мужем / © Кэтрин Зета-Джонс/Instagram