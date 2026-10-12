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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
1 мин

Кэтрин Зета-Джонс появилась на мероприятии в золотом платье с пайетками

56-летняя звезда сделала ставку на блеск и голливудский гламур, продемонстрировав вечерний образ, который подчеркнул её элегантность и любовь к роскошным деталям.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Кэтрин Зета-Джонс

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Актриса Кэтрин Зета-Джонс выступила на мероприятии AMC+ Spotlight: Kill Jackie в рамках фестиваля New York Comic Con. Её выступление было посвящено сериалу «Убить Джеки», в котором Кэтрин сыграла главную роль.

Зета-Джонс выбрала гламурный и изысканный образ: её золотое платье отличалось элегантным дизайном и было полностью расшито пайетками. Наряд отличался драпировкой на декольте, рукавами-флатерами и очень высоким разрезом на юбке, который демонстрировал ноги звезды.

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Она дополнила наряд золотыми туфлями на каблуках, бриллиантовыми украшениями, вечерним макияжем и прической с локонами.

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс / © Getty Images

Ранее актриса также продемонстрировала совершенно иной образ, выйдя в свет в мини-платье от Taller Marmo с креативным дизайном.

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