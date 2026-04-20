Кэтрин Зета-Джонс поздравила дочь с 23-летием и показала их совместные фото

Кэтрин Зета-Джонс с дочерью Кэрис / © Кэтрин Зета-Джонс/Instagram

56-летняя оскароносная актриса Кэтрин Зета-Джонс поделилась в своем Instagram фотографиями со своей дочерью, которой сегодня, 20 апреля, исполнилось 23 года. «С днем ​​рождения, Кэрис! Пусть сегодня и все остальные дни будут такими же особенными, как ты. Я люблю тебя. Мама», — написала звезда под публикацией.

На фото девочка запечатлена в разные годы — в детстве и уже в старшем возрасте. Она позировала у мамы на руках и вместе с ней в ресторане.

Отец Кэрис — 81-летний актер Майкл Дуглас — тоже показал совместное фото с дочерью. Они были запечатлены во время какого-то светского мероприятия.

Отметим, Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас — одна из самых крепких и обсуждаемых пар Голливуда, чей союз длится уже четверть века. Несмотря на значительную разницу в возрасте, они остаются вместе, воспитывая двоих детей: 25-летнего сына Дилана и 23-летнюю дочь Кэрис. В СМИ время от времени появляются слухи о возможных проблемах в их браке, однако супруги регулярно опровергают их, выходя вместе в свет и делясь теплыми семейными снимками из путешествий.

Ранее, напомним, Кэтрин Зета-Джонс опубликовала фото в вышиванке.