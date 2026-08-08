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- Шоу-бизнес
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Кэтрин Зета-Джонс поздравила сына с 26-летием и показала фото с ним
Известная актриса поделилась серией архивных снимков.
56-летняя оскароносная актриса Кэтрин Зета-Джонс поделилась в своем Instagram фотографиями со своим сыном, которому сегодня, 8 августа, исполнилось 26 лет. «С днем рождения, мой сын Дилан! Ты для меня все, и ты приносишь столько радости в мою жизнь. Желаю тебе чудесного нового года, дорогой, и спасибо тебе за все, что ты уже подарил», — написала звезда под публикацией.
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Парень активно строит карьеру в трех основных направлениях: кинематографе, медиа и политике. Имея диплом историка и политолога, Дуглас-младший активно участвует в реальных политических кампаниях США и сотрудничает с общественными организациями. Также снимается в кино и является соучредителем независимой продюсерской компании Tripwire Entertainment.
Отец Дилана — 81-летний известный актер Майкл Дуглас. Вместе с Кэтрин они воспитывают еще и дочь — 23-летнюю Кэрис.
Ранее, напомним, Кэтрин Зета-Джонс продемонстрировала свою невероятную фигуру в облегающем наряде.