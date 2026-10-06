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- Шоу-бизнес
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Кэтрин Зета-Джонс продемонстрировала элегантный образ в чёрном платье с эффектными рукавами
Этот выход актрисы стал удачным примером того, как привычный силуэт можно превратить в эффектный и современный образ.
Маленькое черное платье не зря считается самой надёжной вещью в женском гардеробе, однако когда его надевает актриса Кэтрин Зета-Джонс, этот классический образ обретает совершенно новое «звучание».
Актриса, которая совсем недавно отпраздновала свой 57-й день рождения, продемонстрировала безупречный пример изысканного, но в то же время интересного стиля. Поводом для её модного выхода стала презентация нового проекта в Испании — сериала «Убить Джеки» (Kill Jackie).
Центральным элементом образа Кэтрин стало шелковое мини-платье с глубоким V-образным вырезом и эффектными рукавами в стиле крыльев летучей мыши, которые при движении создавали впечатление то ли плаща, то ли накидки. Крой мастерски сочетает свободную верхнюю часть с более лаконичной нижней частью.
Понимая, что такое платье само по себе привлекает все внимание, актриса сделала остальную часть образа максимально лаконичной. Она дополнила платье полупрозрачными чёрными колготками и лаковыми туфлями-лодочками на чрезвычайно высоких тонких каблуках и почти отказалась от драгоценностей.
А вот на премьере сериала, которая состоялась в кинотеатре Curzon Bloomsbury в Лондоне, актриса появилась на красной дорожке в ледяно-голубом платье из круизной коллекции Zuhair Murad 2027 года.