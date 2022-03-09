Кэтрин Зета-Джонс восхитилась смелостью украинских женщин

Звезда высказалась в поддержку украинок.

Британская актриса Кэтрин Зета-Джонс решила поддержать украинских женщин и высказалась об их смелости и красоте.

Она запостила фотографии женщин с детьми, которые были вынуждены покинуть свои дома, а также снимок женщины-военнослужащей.

"Сегодня, в Международный женский день, я чествую смелых и красивых женщин Украины", - написала Кэтрин под фото.

Напомним, муж Кэтрин Зета-Джонс – Майкл Дуглас – тоже поддерживает Украину. На церемонии вручения премии Гильдии киноактеров SAG Awards 2022 в Санта-Монике он появился перед камерами в черном классическом костюме, на нагрудный карман которого прикрепил аксессуар в цветах флага Украины.

Майкл Дуглас / Getty Images

Читайте также: