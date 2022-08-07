Кевин Федерлайн пытается очернить певицу: Бритни Спирс отреагировала на интервью бывшего мужа

Успех Бритни Спирс все еще не дает покоя ее бывшему мужу Кевину Федерлайну. 44-летний Кевин дал откровенное интервью, в котором обсудил опекунство Спирс над их двумя сыновьями, а также непростые отношения с ее семьей. А также заявил, что их сыновьям тяжело видеть, как их мама постоянно позирует обнаженной в Instagram.
В субботу вечером Бритни Спирс в своем Instagram поделилась своими мыслями об этом интервю Федерлайна для Daily Mail. Бритни ответила бывшему мужу, раскритиковав его, а также намекнула, что теперь, когда ее опекунство закончилось, она чувствует себя вправе жить той жизнью, которой хочет, комментируя свои "голые фото" в Сети.
Бритни опубликовала в сторис пост, в котором заявила: «Мне грустно слышать, что мой бывший муж решил обсудить отношения между мной и моими детьми. Как мы все знаем, воспитание мальчиков-подростков никогда и никому не дается легко. Меня беспокоит тот факт, что причины основаны на моем Instagram… это было задолго до Instagram. Я отдала им все… Только одно слово: БОЛЬНО… Я скажу это… Моя мама сказала мне: "Ты должна ОТДАТЬ детей их папе", - написала Бритни. "Я делюсь этим, потому что могу… Хорошего дня, ребята!", - добавила она.
Несколькими часами ранее в сети распространились цитаты Кевина из интервью, в которых танцовщик заявил: "Я пытаюсь объяснить им (сыновьям): "Послушайте, может быть, это просто еще один способ, которым она пытается выразить себя. Но это не умаляет того факта, что это делает с ними. Это тяжело. Я не могу представить, каково это быть подростком, которому приходится ходить в среднюю школу".
Он также заявил: "Мальчики решили, что не хотят видеть ее прямо сейчас… Прошло несколько месяцев с тех пор, как они ее видели. Они приняли решение не идти на ее свадьбу".
Комментарии Кевина Федерлайна вызвали реакцию 28-летнего мужа Бритни Сэма Асгари, который также гневно обрушился на бывшего мужа Спирс через истории в Instagram. Он оспорил утверждения Кевина о том, что Шон Престон и Джейден Джеймс избегают своей матери, и поставил под сомнение время интервью Кевина, которое состоялось через девять месяцев после окончания ее опекунства, что впервые за 13 лет предоставило певице контроль над ее собственными финансовыми делами.
Утверждая, что Кевин не работал в течение 15 лет, Сэм написал: "Кормушка Кевина скоро закончится, что, вероятно, объясняет выбор времени для этих обидных заявлений. "Я не знаю его лично и ничего против него не имею, кроме того, что он пытается очернить мою жену", - написал Асгари.
Он обвинил Кевина в том, что он "встал на сторону" отца Бритни, Джейми, которому был предоставлен контроль над финансовыми и личными делами Бритни, пока она находилась под ее опекой.
Спирс и Федерлайн были женаты с 2004 по 2007 год, у них двое сыновей; 16-летний Шон Престон и 15-летний Джейден Джеймс.
Напомним, 7 сентября 2021 года отец Бритни - Джейми Спирс подал петицию о прекращении опекунства над певицей и она была удовлетворена судом. 29 сентября судья Пенни временно отстранила Джейми от должности хранителя имущества Спирс, а бухгалтер Джон Забел заменил его на временной основе. 12 ноября судья Пенни прекратила опекунство над Спирс.
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