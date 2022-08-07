Кевин Федерлайн пытается очернить певицу: Бритни Спирс отреагировала на интервью бывшего мужа

Успех Бритни Спирс все еще не дает покоя ее бывшему мужу Кевину Федерлайну. 44-летний Кевин дал откровенное интервью, в котором обсудил опекунство Спирс над их двумя сыновьями, а также непростые отношения с ее семьей. А также заявил, что их сыновьям тяжело видеть, как их мама постоянно позирует обнаженной в Instagram.

В субботу вечером Бритни Спирс в своем Instagram поделилась своими мыслями об этом интервю Федерлайна для Daily Mail. Бритни ответила бывшему мужу, раскритиковав его, а также намекнула, что теперь, когда ее опекунство закончилось, она чувствует себя вправе жить той жизнью, которой хочет, комментируя свои "голые фото" в Сети.

Бритни Спирс и Кевин Федерлайн / Фото: Getty Images/Fotobank

Бритни опубликовала в сторис пост, в котором заявила: «Мне грустно слышать, что мой бывший муж решил обсудить отношения между мной и моими детьми. Как мы все знаем, воспитание мальчиков-подростков никогда и никому не дается легко. Меня беспокоит тот факт, что причины основаны на моем Instagram… это было задолго до Instagram. Я отдала им все… Только одно слово: БОЛЬНО… Я скажу это… Моя мама сказала мне: "Ты должна ОТДАТЬ детей их папе", - написала Бритни. "Я делюсь этим, потому что могу… Хорошего дня, ребята!", - добавила она.

Бритни Спирс с мамой Линн / Фото: Getty Images

Несколькими часами ранее в сети распространились цитаты Кевина из интервью, в которых танцовщик заявил: "Я пытаюсь объяснить им (сыновьям): "Послушайте, может быть, это просто еще один способ, которым она пытается выразить себя. Но это не умаляет того факта, что это делает с ними. Это тяжело. Я не могу представить, каково это быть подростком, которому приходится ходить в среднюю школу".

Он также заявил: "Мальчики решили, что не хотят видеть ее прямо сейчас… Прошло несколько месяцев с тех пор, как они ее видели. Они приняли решение не идти на ее свадьбу".

Комментарии Кевина Федерлайна вызвали реакцию 28-летнего мужа Бритни Сэма Асгари, который также гневно обрушился на бывшего мужа Спирс через истории в Instagram. Он оспорил утверждения Кевина о том, что Шон Престон и Джейден Джеймс избегают своей матери, и поставил под сомнение время интервью Кевина, которое состоялось через девять месяцев после окончания ее опекунства, что впервые за 13 лет предоставило певице контроль над ее собственными финансовыми делами.

Бритни Спирс и Джейми Спирс / Фото: Associated Press

Утверждая, что Кевин не работал в течение 15 лет, Сэм написал: "Кормушка Кевина скоро закончится, что, вероятно, объясняет выбор времени для этих обидных заявлений. "Я не знаю его лично и ничего против него не имею, кроме того, что он пытается очернить мою жену", - написал Асгари.

Бритни Спирс и Сэм Асгари / Фото: Instagram Бритни Спирс

Он обвинил Кевина в том, что он "встал на сторону" отца Бритни, Джейми, которому был предоставлен контроль над финансовыми и личными делами Бритни, пока она находилась под ее опекой.

Спирс и Федерлайн были женаты с 2004 по 2007 год, у них двое сыновей; 16-летний Шон Престон и 15-летний Джейден Джеймс.

Напомним, 7 сентября 2021 года отец Бритни - Джейми Спирс подал петицию о прекращении опекунства над певицей и она была удовлетворена судом. 29 сентября судья Пенни временно отстранила Джейми от должности хранителя имущества Спирс, а бухгалтер Джон Забел заменил его на временной основе. 12 ноября судья Пенни прекратила опекунство над Спирс.

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