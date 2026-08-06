Кейт Бекинсэйл в сапогах на огромной платформе и с розовой кошкой на спине занялась йогой

Кейт Бекинсэйл / © Associated Press

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53-летняя британская актриса, звезда «Ван Хелсинга» и «Перл-Харбора» — Кейт Бекинсэйл — опубликовала в своем Instagram серию фото, на которых позировала, балансируя на одной ноге.

Кейт была одета в белый комбинезон и черные массивные сапоги на огромной платформе. Несмотря на это актриса продемонстрировала отличную физическую форму и чувство равновесия. «Йога йога йога», — написала Бекинсэйл под фото.

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Кейт Бекинсэйл / © Instagram Кэйт Бекинсэйл

Кейт Бекинсэйл / © Instagram Кэйт Бекинсэйл

На ее спине расположились ее домашние любимцы — шпиц и пушистая кошка по кличке Уиллоу, которую актриса покрасила в розовый цвет.

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Кейт Бекинсэйл / © Instagram Кэйт Бекинсэйл

Отметим, Кейт ранее дала комментарий в Сети насчет покраски кошки: она заявила, что использовала безопасную нетоксичную краску для животных, а сделала это ради того, чтобы развлечь Уиллоу и помочь ей выйти из депрессии после смерти другого кота Клайва. Уиллоу скучала по покойному другу, и, по словам актрисы, яркий стиль помог животному оживиться.

Тогда часть пользователей осудила поступок как лишний стресс для кота и восприятие животного как игрушки, другие же не увидели в этом серьезного физического ущерба, поскольку краска не токсична.

Ранее, напомним, Кейт Бекинсейл появилась на публике в компании дочери.

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