Кейт Бланшетт привлекла внимание на красной дорожке лишь одной деталью платья

Кейт Бланшетт / © Associated Press

Актриса Кейт Бланшетт, лауреат «Оскара» и других престижных наград, посетила церемонию вручения премии Olivier Awards в Лондоне. Когда звезда вышла на красную дорожку, то привлекла внимание, ведь ее платье было очень интересного дизайна — сочетало строгую элегантность и смелый крой.

Это был наряд от бренда Lanvin из коллекции осень-зима 2026, выполненный из черной трикотажной ткани. Платье было с открытыми плечами и высоким разрезом на юбке. Также оно имело высокий воротник, нежные складки вокруг шеи и объемные рукава, сужающиеся на запястьях.

Главным украшением платья стали вырезы крест-накрест на животе, украшенные серебряными заклепками, которые придавали всему силуэту более современный оттенок.

Дополнили образ Кейт мюли с открытым мысом от Saint Laurent, украшенные блестящими деталями.