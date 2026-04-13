Кейт Бланшетт привлекла внимание на красной дорожке лишь одной деталью платья
Платье актрисы было необычного дизайна, который обнажал плечи и живот.
Актриса Кейт Бланшетт, лауреат «Оскара» и других престижных наград, посетила церемонию вручения премии Olivier Awards в Лондоне. Когда звезда вышла на красную дорожку, то привлекла внимание, ведь ее платье было очень интересного дизайна — сочетало строгую элегантность и смелый крой.
Это был наряд от бренда Lanvin из коллекции осень-зима 2026, выполненный из черной трикотажной ткани. Платье было с открытыми плечами и высоким разрезом на юбке. Также оно имело высокий воротник, нежные складки вокруг шеи и объемные рукава, сужающиеся на запястьях.
Главным украшением платья стали вырезы крест-накрест на животе, украшенные серебряными заклепками, которые придавали всему силуэту более современный оттенок.
Дополнили образ Кейт мюли с открытым мысом от Saint Laurent, украшенные блестящими деталями.