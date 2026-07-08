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- Шоу-бизнес
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Кейт Бланшетт вышла в свет со своим младшим сыном, которому 18 лет
Звезда посетила Неделю моды в Париже.
Прибыв на показ Giorgio Armani Privé сезона осень-зима 2026–2027, актриса Кейт Бланшетт привлекла к себе все взгляды в изысканном бархатном костюме.
Её наряд состоял из широких брюк и оригинального жакета с завышенными плечами. Яркими акцентами образа стали белые элементы в зоне декольте и на манжетах.
Однако Бланшетт пришла на мероприятие в сопровождении особенного человека — своего младшего сына Игнатиуса Мартина Аптона. 18-летний сын звезды был одет в черный ансамбль оверсайз и украсил шею цепочкой.
Бланшетт замужем за драматургом и сценаристом Эндрю Аптоном. Они познакомились в Австралии в середине 1990-х годов и поженились 21 июня 1997 года. У них трое сыновей и дочь, которую они усыновили в 2015 году.