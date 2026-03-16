Кейт Хадсон надела гламурное черное платье с вырезом и пришла на вечеринку со старшим сыном

Кейт Гадсон / © Associated Press

В США отгремела церемония вручения премий «Оскар» на которой в этом году была среди номинанток на «Лучшую женскую роль» актриса Кейт Хадсон за свою работу в музыкальном фильме «Песня любви». Звезда сначала вышла на красную дорожку в эксклюзивном платье-бюстье с баской от Giorgio Armani Privé, которое было декорировано камнями и кристаллами.

Но на знаменитую вечеринку Vanity Fair Oscar Party, которая проходит после церемонии, Кейт переоделась в черное платье Gucci с декольте и вырезом под грудью, который открывал ее живот.

Наряд был полностью расшит черным бисером и пайетками, а также имел длинный шлейф.

А вот компанию звезде на мероприятии составил ее старший сын — 22-летний Райдер Робинсон, который надел черный костюм, белую рубашку и дополнил образ галстуком-бантом.

Кейт Хадсон с сыном / © Associated Press

Сына Кейт родила во время отношений с американским музыкантом Крисом Робинсоном, вокалистом группы Black Crowes. Они поженились 31 декабря 2000 года в Аспене, где актриса любит проводить зимние каникулы с семьей. Их сын родился в январе 2004 года. Однако пара объявила о разводе в августе 2006 года и он был окончательно завершен в 2007 году.

Кстати, на свадьбу с Крисом Робинсоном Кейт выбрала необычный облаз, ведь частью ее ансамбля было белое пальто у которого очень увлекательная история — после свадьбы оно было потеряно и актриса нашла его только через 17 лет.