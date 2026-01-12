- Дата публикации
Кейт Хадсон появилась в переосмысленном серебряном платье от Armani с бахромой и стразами
Ее платье было украшено стразами Swarovski.
Кейт Хадсон на церемонии вручения наград «Золотой глобус» в Беверли-Хиллз стала одной из самых красиво одетых знаменитостей. Серебряное изысканное платье актрисы от Giorgio Armani Privé было изготовлено на заказ и не только прекрасно подходило для мероприятия, но и идеально подходило звезде.
Бретелька-халтер подчеркивала изящные плечи, прямой и приталенный фасон — стройную фигуру актрисы, а вот бахрома и стразы Swarovski добавляли изысканности, ретро-эстетики и голливудского шика.
Свой образ Кейт дополнила обувью от Giuseppe Zanotti, бриллиантовыми украшениями от Garatti, вечерним макияжем и прической с собранными волосами.
Платье Кейт — это новая версия дизайна Armani Privé, который мы уже видели несколько раз ранее. Элла Пернелл носила подобную версию на Венецианском кинофестивале 2024 года. Можно заметить, что дизайны обоих платьев хоть и похожи, но все же отличаются деталями: бахрома есть не в обеих версиях, а также у платьев разная отделка.