Кейт Хадсон появилась в переосмысленном серебряном платье от Armani с бахромой и стразами

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон на церемонии вручения наград «Золотой глобус» в Беверли-Хиллз стала одной из самых красиво одетых знаменитостей. Серебряное изысканное платье актрисы от Giorgio Armani Privé было изготовлено на заказ и не только прекрасно подходило для мероприятия, но и идеально подходило звезде.

Кейт Гадсон / © Associated Press

Бретелька-халтер подчеркивала изящные плечи, прямой и приталенный фасон — стройную фигуру актрисы, а вот бахрома и стразы Swarovski добавляли изысканности, ретро-эстетики и голливудского шика.

На красной дорожке Кейт сопровождал возлюбленный Дэнни Фудзикава. Они вместе с 2016 года и имеют общую дочь / © Associated Press

Свой образ Кейт дополнила обувью от Giuseppe Zanotti, бриллиантовыми украшениями от Garatti, вечерним макияжем и прической с собранными волосами.

Платье Кейт — это новая версия дизайна Armani Privé, который мы уже видели несколько раз ранее. Элла Пернелл носила подобную версию на Венецианском кинофестивале 2024 года. Можно заметить, что дизайны обоих платьев хоть и похожи, но все же отличаются деталями: бахрома есть не в обеих версиях, а также у платьев разная отделка.

Элла Пернелл на Венецианском кинофестивале, 2024 год / © Getty Images