- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 90
- Время на прочтение
- 1 мин
Кейт Хадсон привлекла внимание в Лондоне корсетом из кожи, который идеально подчеркивал фигуру
Американская звезда снова смогла привлечь внимание роскошным образом.
Кейт Хадсон посетила гламурную вечеринку перед церемонией награждения BAFTA, которая проводилась в Лондоне в честь номинантов. Актриса, которая в этом году в центре внимания благодаря фильму «Песня любви», в котором сыграла, выбрала нестандартный вечерний ансамбль от Ralph Lauren из коллекции весна-лето 2026.
Образ Кейт состоял из длинной белой плиссированной юбки, а также черного кожаного топа-корсета. Топ идеально подчеркивал фигуру актрисы и добавлял немного бунтарства, ведь образ получался очень контрастным.
Также Хадсон вместе с женихом заметили после еще одной вечеринки в Лондоне, которую провели уже после основной церемонии награждения BAFTA.
Она была одета в мерцающее платье от Galvan Phoebe с пайетками и оригинальным декольте, которое носила в сочетании с туфлями от Christian Louboutin с Х-образными ремешками и бежевым пальто.
Кстати, на самой церемонии актриса появилась в изысканном красном платье от Prada, которое для нее создали по индивидуальному заказу. Это был идеально продуманный в своей лаконичности и изысканности наряд, который идеально подходил актрисе. Платье имело открытые плечи, идеальную длину, подчеркивало фигуру и было дополнено длинным шлефом.