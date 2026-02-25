ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
90
Время на прочтение
1 мин

Кейт Хадсон привлекла внимание в Лондоне корсетом из кожи, который идеально подчеркивал фигуру

Американская звезда снова смогла привлечь внимание роскошным образом.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Кейт Хадсон

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон посетила гламурную вечеринку перед церемонией награждения BAFTA, которая проводилась в Лондоне в честь номинантов. Актриса, которая в этом году в центре внимания благодаря фильму «Песня любви», в котором сыграла, выбрала нестандартный вечерний ансамбль от Ralph Lauren из коллекции весна-лето 2026.

Образ Кейт состоял из длинной белой плиссированной юбки, а также черного кожаного топа-корсета. Топ идеально подчеркивал фигуру актрисы и добавлял немного бунтарства, ведь образ получался очень контрастным.

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Также Хадсон вместе с женихом заметили после еще одной вечеринки в Лондоне, которую провели уже после основной церемонии награждения BAFTA.

Она была одета в мерцающее платье от Galvan Phoebe с пайетками и оригинальным декольте, которое носила в сочетании с туфлями от Christian Louboutin с Х-образными ремешками и бежевым пальто.

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кстати, на самой церемонии актриса появилась в изысканном красном платье от Prada, которое для нее создали по индивидуальному заказу. Это был идеально продуманный в своей лаконичности и изысканности наряд, который идеально подходил актрисе. Платье имело открытые плечи, идеальную длину, подчеркивало фигуру и было дополнено длинным шлефом.

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Красивые образы актрисы Кейт Хадсон (37 фото)

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Хадсон / © Instagram Кейт Хадсон

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
90
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie