Кейт Хадсон снова продемонстрировала свою новую прическу: известная актриса пришла на популярное шоу

Кейт Хадсон / © Getty Images

Актриса Кейт Хадсон выбрала изысканный образ от бренда Fendi, в котором пришла на шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, чтобы прорекламировать фильм «Песня любви», в котором сыграла с Хью Джекманом. Съемки шоу проходили в Нью-Йорке.

Образ состоял из топа пастельного цвета и юбки золотисто-оранжевого оттенка, обе вещи украшали складки, которые добавляли наряду интересности. Образ актриса дополнила мюлями бордового цвета с ремешками, легким макияжем и укладкой. Хадсон недавно кардинально изменила прическу и отстригла волосы каре, поэтому теперь укладывает их в волны.

Кейт Гадсон / © Getty Images

Топ и юбка Кейт дебютировали на подиуме в рамках показа коллекции осень-зима 2025 во время Недели моды в Милане в феврале. Празднуя свое столетие, Модный дом создал коллекцию, полную драпированных изделий, кардиганов, платьев в бельевом стиле и смелых деловых костюмов.

Фильм «Песня любви» основан на реальных событиях. Это трогательная история о втором шансе в жизни и в любви. В центре сюжета — двое музыкантов которые, оказавшись на жизненном перепутье, неожиданно находят друг друга.

За роль в этом фильме Кейт получила номинацию на «Золотой глобус». Также во время шоу Хадсон рассказала о неожиданном выступлении с песней Sweet Caroline вместе с Хью Джекманом в баре в Нью-Йорке.