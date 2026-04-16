Кейт Хадсон в белом платье с черным украшением посетила премьеру

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон выбрала изысканное белое платье от бренда Brandon Maxwell из коллекции осень-зима 2026. Этот элегантный наряд подчеркивал ее фигуру, одновременно излучая сдержанную «тихую» роскошь.

Верхняя часть состояла из белого топа, похожего на тунику с асимметричным напуском, американской проймой и воротником-галтером, украшенным черными деталями, а нижняя часть состояла из длинной, прямой юбки с практичным карманом.

Образ актрисы также дополнили серебряные ювелирные изделия от бренда Hoorsenbuhs. Волосы Кейт вложила в элегантную прическу с выпущенными вперед прядями волос, которые обрамляли ее лицо. Над образом актрисы работали известные стилисты Мариэль Ханн и Роб Зангарди, которые решили в нем совместить изысканность и современность.

В сериале также снялась актриса Бренда Сонг, а Минди Калинг стала исполнительным продюсером. Обе женщины также вышли на фотокол с Кейт.

Кейт Хадсон, Бренда Сонг и Минди Калинг / © Associated Press

Напомним, что в этом году имя Кейт Хадсон на слуху, ведь актриса была среди номинантов на «Оскар» в категории «Лучшая женская роль».