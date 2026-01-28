Кейт Хадсон в черно-розовом ансамбле сияла на показе Armani в Париже

Кейт Хадсон / © Getty Images

Жизнь актрисы Кейт Хадсон стала по-особенной насыщенной, ведь совсем недавно она получила номинации на «Оскар» и BAFTA в категории «Лучшая женская роль». Теперь актриса активно посещает светские мероприятия, красные дорожки и прилетела на Неделю высокой моды в Париже, где известные бренды представили коллекции от-кутюр на сезон весна-лето 2026.

Одним из показов, на котором побывала Кейт, стало шоу бренда Giorgio Armani Privé. Модный дом представил коллекцию от-кутюр уже без своего легендарного основателя, который ушел из жизни в прошлом году. Актриса выбрала гламурный ансамбль с розовым топом, который был расшит бисером и пайетками, на молнии и черными брюками из органзы.

Кейт Хадсон / © Getty Images

Актриса была очень гламурной и изысканной и совсем скоро выйдет на красную дорожку этих двух престижных церемоний. Какой бренд она выберет для появления на красной дорожке пока держит в секрете, однако на «Золотом глобусе» совсем недавно сияла именно в эксклюзивном платье от Armani — изысканном сером наряде с халтером и бахромой.

Кейт Хадсон на «Золотом глобусе» / © Associated Press