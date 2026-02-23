Кейт Хадсон в изысканном красном платье была самой яркой актрисой церемонии в Лондоне

Кейт Хадсон и ее партнер Дэнни Фудзикава / © Associated Press

В воскресенье, 22 февраля, Королевский фестивальный зал в Лондоне превратился в настоящий эпицентр гламура и шика благодаря церемонии вручения кинопремии BAFTA. Традиционно на красной дорожке собрались самые известные имена киноиндустрии.

Среди приглашенных в этом году была американская актриса Кейт Хадсон, поскольку ее номинировали в категории «Лучшая женская роль». Награду она, к сожалению, не получила, уступив Джесси Бакли, однако тщательно подготовилась к своему появлению и стала одной из самых красивых звезд на мероприятии.

Кейт Хадсон / © Getty Images

Кейт выбрала изысканное красное платье от Prada, которое для нее создали по индивидуальному заказу. Это был идеально продуманный в своей лаконичности и изысканности наряд, который идеально подходил актрисе. Платье имело открытые плечи, идеальную длину, подчеркивало фигуру и было дополнено длинным шлефом.

Простоту дизайна и фасона актриса дополнила блеском бриллиантов, которые у нее были от Chaumet. Также Кейт сделала элегантную высокую прическу-пучок, чтобы ее спила была открытой, ведь там у платья был интересный фигурный вырез.

Кейт Хадсон / © Associated Press

Также совсем скоро мы увидим Кейт на красной дорожке церемонии «Оскар», поскольку актриса также в этом году среди номинантов на эту почетную премию за роль в фильме «Песня любви». Кейт номинировали в категории «Лучшая женская роль» и это за ее карьеру уже вторая номинация на эту кинопремию.