277
1 мин

Кейт Хадсон в прозрачной блузке приехала на светское мероприятие в Лос-Анджелесе

46-летняя актриса Кейт Хадсон посетила светское мероприятие в Лос-Анджелесе.

Ольга Кузьменко
Кейт Хадсон

Кейт Хадсон / © Associated Press

Знаменитость приехала на чаепитие BAFTA в роскошный пятизвездочный отель Four Seasons в Лос-Анджелесе.

/ © Associated Press

© Associated Press

Кейт приехала на вечер в полупрозрачной нюдовой блузке под которой виднелся бюстгальтер и надела черные широкие брюки с высокой талией. Такой лук звезда дополнила лаконичной прической и легким макияжем, в котором подчеркнула немного глаза и губы блеском. В ушах у Хадсон сверкали серьги с камнями, на пальце было золотое кольцо, а маникюр она сделала в черном цвете.

Кейт Хадсон / © Associated Press

Кейт Хадсон / © Associated Press

Напомним, недавно Кейт Хадсон продемонстрировала два эффектных платья в соблазнительном оттенке, когда вышла в очередной раз на красную дорожку.

277
