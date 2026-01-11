Кейт Хадсон в прозрачной блузке приехала на светское мероприятие в Лос-Анджелесе

Кейт Хадсон / © Associated Press

Знаменитость приехала на чаепитие BAFTA в роскошный пятизвездочный отель Four Seasons в Лос-Анджелесе.

Кейт приехала на вечер в полупрозрачной нюдовой блузке под которой виднелся бюстгальтер и надела черные широкие брюки с высокой талией. Такой лук звезда дополнила лаконичной прической и легким макияжем, в котором подчеркнула немного глаза и губы блеском. В ушах у Хадсон сверкали серьги с камнями, на пальце было золотое кольцо, а маникюр она сделала в черном цвете.

