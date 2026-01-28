Кейт Мосс продемонстрировала красивый образ в бельевом платье и шубе на Неделе моды в Париже

Кейт Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс посетила показ мужской коллекции Saint Laurent осень-зима 2026-2027, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Модель продемонстрировала там красивый пикантный образ. На ней была черная шуба и черное платье миди в бельевом стиле с кружевом в зоне декольте, тонкими бретельками и высоким разрезом на юбке.

Аутфит Кейт дополнила черными капроновыми колготами, черными туфлями-лодочками на шпильках и акцентным бордовым клатчем. У нее была волнистая укладка, нежный макияж, цепочка с подвеской на шее и кольца с камнями на руках.

Напомним, бренд McQueen выпустил сапоги, которые носила Кейт Мосс в нулевых.