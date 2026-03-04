Кейт Мосс в деловом луке, а ее дочь Лила в прозрачном платье посетили показ Saint Laurent в Париже

Кейт Мосс / © Getty Images

Вчера вечером супермодель посетила показ женской коллекции Saint Laurent осень/зима 2026-2027 в рамках Недели моды в Париже.

52-летняя супермодель появилась на публике вместе со своей 23-летней дочерью Лилой, и выбрала для выхода образ в стиле «деловой шик». Мосс надела серый юбочный костюм, и добавила яркий цветовой акцент с помощью фиолетовой рубашки. Обута модель была в черные туфли-лодочки на высоких каблуках, а в руках держала маленькую красную сумку Saint Laurent на ремешке-цепочке золотого цвета. Кейт распустила волосы, сделав укладку небрежными локонами, сделала легкий макияж и надела золотые серьги.

Кейт Мосс / © Getty Images

Ее дочь Лила Мосс, которая тоже является моделью, появилась перед камерами в черном прозрачном макси-платье в бельевом стиле и босоножках на шпильке. Девушка собрала волосы в низкий хвост и сделала легкий макияж на лице.

Лила Мосс / © Getty Images

Напомним, вчера днем Кейт Мосс запечатлели папарацци на улицах Парижа во время прогулки. Также они сделали фото Софии Вергары, которая, пов сей видимости, тоже приехала на Неделю моды.