Шоу-бизнес
67
1 мин

Кейт Мосс в деловом луке, а ее дочь Лила в прозрачном платье посетили показ Saint Laurent в Париже

Кейт Мосс приехала на днях в Париж, чтобы посетить показы на Неделе моды.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт Мосс

Кейт Мосс / © Getty Images

Вчера вечером супермодель посетила показ женской коллекции Saint Laurent осень/зима 2026-2027 в рамках Недели моды в Париже.

52-летняя супермодель появилась на публике вместе со своей 23-летней дочерью Лилой, и выбрала для выхода образ в стиле «деловой шик». Мосс надела серый юбочный костюм, и добавила яркий цветовой акцент с помощью фиолетовой рубашки. Обута модель была в черные туфли-лодочки на высоких каблуках, а в руках держала маленькую красную сумку Saint Laurent на ремешке-цепочке золотого цвета. Кейт распустила волосы, сделав укладку небрежными локонами, сделала легкий макияж и надела золотые серьги.

Кейт Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс / © Getty Images

Ее дочь Лила Мосс, которая тоже является моделью, появилась перед камерами в черном прозрачном макси-платье в бельевом стиле и босоножках на шпильке. Девушка собрала волосы в низкий хвост и сделала легкий макияж на лице.

Лила Мосс / © Getty Images

Лила Мосс / © Getty Images

Напомним, вчера днем Кейт Мосс запечатлели папарацци на улицах Парижа во время прогулки. Также они сделали фото Софии Вергары, которая, пов сей видимости, тоже приехала на Неделю моды.

Кейт Мосс на улицах Парижа / © Getty Images

Кейт Мосс на улицах Парижа / © Getty Images

67
