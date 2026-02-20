ТСН в социальных сетях

Кейт Мосс в платье-комбинации в горох и ботильйонах появилась на премьере фильма

Британская модель Кейт Мосс посетила премьеру фильма «Сандивара» в Лос-Анджелесе.

Кейт Мосс

Кейт Мосс / © Getty Images

52-летняя модель присутствовала на премьере короткометражного драматического фильма «Сандивара» и появилась перед камерами фотографов в достаточно сдержанном образе, надев платье-комбинацию в горошек с изысканной кружевной отделкой.

Мосс дополнила наряд укороченной накидкой в тон тоже с кружевной отделкой и завершила образ ботильонами на шнуровке на каблуках. Перед камерами топ-модель позировала с натуральным макияжем и распущенными белокурыми волосами.

Кейт Мосс / © Getty Images

Кейт Мосс / © Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как Кейт Мосс продемонстрировала красивый образ в бельевом платье и шубе на Неделе моды в Париже.

