Кейт Мосс в платье-комбинации в горох и ботильйонах появилась на премьере фильма
Британская модель Кейт Мосс посетила премьеру фильма «Сандивара» в Лос-Анджелесе.
52-летняя модель присутствовала на премьере короткометражного драматического фильма «Сандивара» и появилась перед камерами фотографов в достаточно сдержанном образе, надев платье-комбинацию в горошек с изысканной кружевной отделкой.
Мосс дополнила наряд укороченной накидкой в тон тоже с кружевной отделкой и завершила образ ботильонами на шнуровке на каблуках. Перед камерами топ-модель позировала с натуральным макияжем и распущенными белокурыми волосами.
Напомним, ранее мы показывали, как Кейт Мосс продемонстрировала красивый образ в бельевом платье и шубе на Неделе моды в Париже.