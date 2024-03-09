KHAYAT представил саундтрек к фильму, снятому по мотивам повести Кузьмы Скрябина

Украинский артист KHAYAT представил кавер-версию песни "Победа-Транс", которая стала саундтреком приключенческого роуд-муви "Я, "Победа" и Берлин" по мотивам повести Кузьмы Скрябина. Премьера фильма в кинотеатрах состоится 14 марта.

Певец наполнил культовый трек новыми акцентами, красками и дополнил его своим фирменным звучанием.

"Моей целью было сохранить безмятежный вайб и шаржовость автора, завернув их в свой фирменный фантик. Но это и ответственность, потому что, например, перепеть всеми любимый хит это одно дело, а дать нишевой песне вторую жизнь это однозначный вызов. Сначала я волновался, но сейчас, слыша комментарии близкого окружения Кузьмы, уверен, что ему этот кавер бы точно понравился и для меня это самый главный показатель положительного творческого результата", – поделился артист KHAYAT.

Режиссер музыкального видео Антон Пильноватых отметил, что главной фишкой видеоработы стал "магический" автомобиль.

"Мы стремились создать для зрителя такую реальность, в которой он точно поймет, почему за это авто коллекционер отдал новый мерс", – отметил он.

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