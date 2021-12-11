Ким будет в шоке: Майли Сайрус появилась в популярном шоу вместе с Питом Дэвидсоном

В шоу Майли спела песню об отношениях Пита и Ким.
Певица Майли Сайрус появилась на шоу Джимми Фэллона The Tonight Show, но не одна, а в компании нового возлюбленного Ким Кардашьян - комика Пита Дэвидсона. Сейчас они вместе работают над проектом исполнительницы Miley’s New Years Eve Party special, но во время программы девушка флиртовала с Питом, а также подшучивала над его новыми отношениями.
"Пит Дэвидсон, как ты мог так со мной? Это должна была быть я. На том Lamborghini, покидающем прекрасный ресторан", - спела Сайрус, намекала на фото Пита и Ким, сделанные папарацци.
Для шоу девушка надела черный комбинезон от Saint Laurent и синие туфли-лодочки.
Также одна дополнила образ шубой от бренда Alaia.
После Майли заметили в городе. Девушка была одета в синий костюм - мини-юбку, пальто и черную футболку. Дополнили образ певицы черные кожаные сапоги и сумка.
Напомним, слухи о романе Ким и Пита подтвердились в конце ноября, но пара никак это не комментировала.
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