Американская звезда и предпринимательница Ким Кардашьян презентовала совсем недавно новую линейку трусов своего бренда Skims. Компания выпустила серию стрингов, которые имитируют волоски на лобке. Модель трусов вызвала горячее обсуждение и ажиотаж в Сети. Купить Ким их предлагала за 32 доллара за одну штуку, и несмотря на высокую цену, трусы раскупили всего за пару дней.

Создала такую модель трусов креативная команда Кардашьян, конечно же, для привлечения внимания — люди массово стали говорить о ее бренде и заходить на сайт, чтобы посмотреть на те самые «волосатые» трусы. Поэтому свою работу эта необычная вещь выполнила на все сто процентов.

Но шокировала подобным мир задолго до того, как Ким стала успешной и знаменитой, еще британский дизайнер Вивьенн Вествуд. В 1994 году она презентовала коллекцию осень-зима, которую назвала On Liberty («Про свободу»). Название было отсылкой к британскому философу Джону Стюарту Миллю и его эссе, которое так и называлось — «Про свободу». Но дизайнер не просто цитировала Милля, а превратила его идею в визуальный образ: модели выходили на подиум в полуголых нарядах, часто довольно смелых и эротичных — это была метафора, освобождения от морали 19 века. Она хотела показать, что мир уже изменился и что человек может быть свободным от правил — даже от того, как выглядит.

Одним из самых запоминающихся образов показа стал тот, которые демонстрировала модель Карла Бруни, которая в будущем стала первой леди Франции, после женитьбы с Николя Саркози.

Она вышла на подиум в длинной полосатой шубе из меха, которую носила на голое тело, красных культовых туфлях на платформе, но главной изюминкой образа были трусы с мехом на лобке.