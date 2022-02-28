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Ким Кардашьян на многомилионную аудиторию в Instagram восхитилась президентом Зеленским

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Ким Кардашьян на многомилионную аудиторию в Instagram восхитилась президентом Зеленским

Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Американская звезда реалити и бизнесвумен Ким Кардашьян в очередной раз оказала поддержку Украине и президенту Зеленскому.

Своей многомилионной аудитории - у Ким 288 миллионов подписчиков в Instagram - звезда заявила, что гордится героическими поступками нашего президента Владимира Зеленского. И высказала свою поддержку народу Украины.

В сториз Кардашьян опубликовала несколько фотографий и описала ситуацию так:

"Президент Украины надевает военную форму, чтобы бороться за Родину. Америка предложила его эвакуировать, но он отказался. Он сказал: "Мне не нужна поездка, мне нужны патроны", - написала Кардашьян.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Ким также сделала репост поста американского СМИ Popular Front, где указано, что Владимир Зеленский остается в Украине. Он на месте, на улицах Киева, поскольку идет сопротивление российскому вторжению.

Ранее Ким и ее сестры Кортни Кардашьян, Кендалл и Кайли Дженнер уже выразили свою поддержку Украине публикациями в своих Instagram Stories. Ким также сделала репост публикации с ресурсами, которые занимаются финансовой помощью Украине.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Instagram Ким Кардашьян

Напомним, ранее поддержали Украину принц Уильям и герцогиня Кейтэкс-"ангелы" Victoria's Secret, Дженнифер Лопес, принц Гарри и Меган Маркл и другие. 

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