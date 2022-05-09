Ким Кардашьян надела еще одно оригинальное платье Мэрилин Монро: но это не точно

Что-то с историей знаменитости в этот раз пошло не так. Мы попытались разобраться действительно ли она в оригинальном платье кинодивы.

Ни одно появление семейства Карадашьян не обходится без внимания, ведь то они надевают слишком откровенные наряды, то слишком странные, а вот в последний раз Ким отличилась тем, что надела на Met Gala легендарный наряд самой Мэрилин Монро, который не только хранился в музее, а еще и стоит почти 5 миллионов долларов.

Ким Кардашьян / Associated Press

Именно в этом платье-футляре нежно-бежевого оттенка в последний год своей жизни Монро вышла на сцену Мэдисон-сквер-гарден, чтобы поздравить 35-го президента США Джона Кеннеди с 45-м днем рождения.

Мэрилин Монро / Getty Images

Также звезда реалити-шоу и инстаграм-дива с многомиллионной аудиторией заявила, что после завершения Met Gala переоделась в еще один наряд Монро - изумрудное платье от популярного дизайнера 60-х годов Нормана Норелла, которое кинозвезда Голливуда надевала в том же 1962 году на "Золотой глобус".

Мэрилин Монро / Getty Images

"Пытаясь найти расшитое вручную бисером платье от Жана Луи, которое я надевала на гала-концерт, я обнаружила, что @heritageauctions владеет культовым зеленым платьем Мэрилин с блестками. Продолжая свое расследование, я обнаружила, что обладателем [платья] "Золотой глобус", который она надевала в тот вечер, был не кто иной, как мой друг @jeffleatham. Я видела все это как знак того, что все звезды сошлись. Это навсегда останется одной из величайших привилегий в моей жизни — иметь возможность направить мою внутреннюю Мэрилин таким образом, в такую особенную ночь. Спасибо Heritage Auctions, Барбаре Цвейг и Джеффу за помощь в создании этой памяти", - написала Ким.

Этот наряд Мэрилин не менее знаменит, ведь, несмотря на то, что за свою короткую жизнь она сыграна во множестве фильмов, все же, считалась актрисой довольно посредственных картин, и наград практически не получала.

Однако то, что именно оригинальное платье надела Ким вызывает множество сомнений, поскольку, ее фигура очень отличатся от фигуры Монро. Также Мэрилин была значительно выше Ким. На фото, которое Кардашьян опубликовала в Instagram видно, что платье не только идеально подходит ей по длине, но и сидит на фигуре как влитое.

Ким Кардашьян на примерке / Instagram Ким Кардашьян

Предположительно, этот наряд или является копией, или был изменен специально под фигуру Кардашьян. Первый вариант более реальный, хотя пост Ким в Instagram и выглядит так, как будто она надела оригинал. А вот интервью для Vogue Кардашьян рассказала, что у нее есть копия одного из нарядов Мэрилин Монро, но с номинации "Оскар".

"У меня есть копия платья, в котором она была на вручении "Оскара" в 1962 году", - с гордостью говорит Кардашьян. Однако вероятно знаменитость просто перепутала церемонии, ведь на "Оскаре" Монро присутствовала просто как гость в 1951 году и тогда на ней было черное тюлевое платье с обнаженными плечами. Поэтому скорее всего, этот изумрудный образ копия, а история в Instagram о сложной погоней за платьем - просто выдумка.

Также сомнения вызывает и то, что на самом деле Ким не влезла в знаменитое "голое" платье Монро, его просто завязали на ленты на ее спине. Знамению пятую точку она прикрывала шубкой.

Ким Кардашьян / Скриншот из сюжета Inside Edition

Ким Кардашьян / Скриншот из сюжета Inside Edition

Так как оба платья Мэрилин Монро носила весной в 1962 году, Ким не поместилась бы и в наряд из "Золотого глобуса", как и в знаменитое "голое" платье.

Ким Кардашьян / Associated Press

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