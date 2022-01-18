Ким Кардашьян обзавидуется: британская телезвезда похвасталась сексуальными формами в леопардовом купальнике

Хлоя Ферри пополнила свой гардероб купальником с "хищным" принтом.

Звезда реалити-шоу "Джорди Шор" и телеведущая - Хлоя Ферри – опубликовала в Instagram пикантные снимки, на которых она продемонстрировала с разных ракурсов свою сексуальную фигуру.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Девушка примерила обновку – леопардовый слитный купальник с сексуальным декольте и поясом. Ее пляжный лук и соблазнительный пышный бюст подчеркнул, и тонкую талию, которая на контрасте с широкими бедрами выглядела очень привлекательно.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Выглядела Ферри великолепно. Даже обладательница пышных форм Ким Кардашьян могла б позавидовать такому сексуальному пляжному образу Хлое.

Хлоя Ферри / Instagram Хлои Ферри

Ранее красотка демонстрировала сексуальную фигуру в лосинах с принтом и розовом питоновом лифе от купальника, который идеально сидел на ее пышной груди.

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