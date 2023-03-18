Ким Кардашьян подчеркнула сексуальное декольте питоновым нарядом

Звезда реалити и инфлюэнсер любит демонстрировать подписчикам свои прелести в новых вещах.
Ким Кардашьян порадовала многомиллионную публику в Instagram новыми селфами.
Звезда реалити похвасталась сексуальным декольте, которое подчеркнула питоновым нарядом на бретельках.
Аутфит Ким дополнила длинной косой и макияжем с пышными ресницами и бежевой помадой.
На фото Кардашьян, как она любит часто делать, продемонстрировала губы "уткой".
Напомним, ранее на селфи Ким предстала в черном бикини на завязках.
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