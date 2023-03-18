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Ким Кардашьян подчеркнула сексуальное декольте питоновым нарядом

Ким Кардашьян подчеркнула сексуальное декольте питоновым нарядом

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
759
Время на прочтение
1 мин
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Ким Кардашьян подчеркнула сексуальное декольте питоновым нарядом

Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Звезда реалити и инфлюэнсер любит демонстрировать подписчикам свои прелести в новых вещах.

Ким Кардашьян порадовала многомиллионную публику в Instagram новыми селфами.

Звезда реалити похвасталась сексуальным декольте, которое подчеркнула питоновым нарядом на бретельках.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

Аутфит Ким дополнила длинной косой и макияжем с пышными ресницами и бежевой помадой.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян
Ким Кардашьян / Фото: Instagram Ким Кардашьян

На фото Кардашьян, как она любит часто делать, продемонстрировала губы "уткой".

Напомним, ранее на селфи Ким предстала в черном бикини на завязках.

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Дата публикации
Просмотры
759
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