Ким Кардашьян подчеркнула стройную фигуру полупрозрачным платьем с кристаллами

Ким Кардашьян продемонстрировала эффектный аутфит, в котором она посетила новогоднюю вечеринку в Аспене.

Красавица была одета в черное полупрозрачное облегающее платье с халтером и открытой спиной из коллекции бренда Ludovic de Saint Sernin Ready-to-Wear осень-зима 2024 года.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Наряд был украшен черными кристаллами, а на лифе — серебряными. Он прекрасно подчеркнул соблазнительные формы бизнесвумен.

© Instagram Ким Кардашьян

Привлекал внимание и высокий разрез до бедра на платье, украшенный серебряной каймой.

Лук Кардашьян дополнила черным меховым болеро. У нее была взъерошенная укладка с мягкими локонами и макияж в нюдово-бронзовых тонах.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Напомним, в прошлый раз Ким Кардашьян похвасталась луком в прозрачном наряде и шубке из каракуля цвета слоновой кости.