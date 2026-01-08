ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
416
Время на прочтение
1 мин

Ким Кардашьян подчеркнула стройную фигуру полупрозрачным платьем с кристаллами

45-летняя звезда реалити и бизнесвумен в наряде от Ludovic de Saint Sernin сходила на вечеринку.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян продемонстрировала эффектный аутфит, в котором она посетила новогоднюю вечеринку в Аспене.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Красавица была одета в черное полупрозрачное облегающее платье с халтером и открытой спиной из коллекции бренда Ludovic de Saint Sernin Ready-to-Wear осень-зима 2024 года.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Наряд был украшен черными кристаллами, а на лифе — серебряными. Он прекрасно подчеркнул соблазнительные формы бизнесвумен.

/ © Instagram Ким Кардашьян

© Instagram Ким Кардашьян

Привлекал внимание и высокий разрез до бедра на платье, украшенный серебряной каймой.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Лук Кардашьян дополнила черным меховым болеро. У нее была взъерошенная укладка с мягкими локонами и макияж в нюдово-бронзовых тонах.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Напомним, в прошлый раз Ким Кардашьян похвасталась луком в прозрачном наряде и шубке из каракуля цвета слоновой кости.

Дата публикации
Количество просмотров
416
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie