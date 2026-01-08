- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 416
- Время на прочтение
- 1 мин
Ким Кардашьян подчеркнула стройную фигуру полупрозрачным платьем с кристаллами
45-летняя звезда реалити и бизнесвумен в наряде от Ludovic de Saint Sernin сходила на вечеринку.
Ким Кардашьян продемонстрировала эффектный аутфит, в котором она посетила новогоднюю вечеринку в Аспене.
Красавица была одета в черное полупрозрачное облегающее платье с халтером и открытой спиной из коллекции бренда Ludovic de Saint Sernin Ready-to-Wear осень-зима 2024 года.
Наряд был украшен черными кристаллами, а на лифе — серебряными. Он прекрасно подчеркнул соблазнительные формы бизнесвумен.
Привлекал внимание и высокий разрез до бедра на платье, украшенный серебряной каймой.
Лук Кардашьян дополнила черным меховым болеро. У нее была взъерошенная укладка с мягкими локонами и макияж в нюдово-бронзовых тонах.
Напомним, в прошлый раз Ким Кардашьян похвасталась луком в прозрачном наряде и шубке из каракуля цвета слоновой кости.