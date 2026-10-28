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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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81
Время на прочтение
1 мин

Ким Кардашьян подписала сумку Birkin мексиканской инфлюенсерши: теперь аксессуар стал по-настоящему эксклюзивным

Автограф знаменитости на предмете роскоши превратил его в уникальный коллекционный экземпляр.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Ким Кардашьян и Присила Эското

Ким Кардашьян и Присила Эското / фото: instagram.com/priscyescoto

Ким Кардашьян посетила презентацию второго сезона телесериала «Все честно» (All’s Fair) в платье от Schiaparelli. В сериале телезвезда исполнила одну из главных ролей, поэтому во время мероприятия к ней было приковано пристальное внимание фотографов и публики, но также запомнился момент, когда у звезды попросили автограф на мероприятии.

Ким Кардашьян и Присила Эското / фото: instagram.com/priscyescoto

Ким Кардашьян и Присила Эското / фото: instagram.com/priscyescoto

Оставить надпись у Кардашьян попросила инфлюенсер Присила Эското, но не на бумаге, а на действительно эксклюзивной вещи — чёрной сумке Hermès Birkin. Ким написала своё имя и фамилию на дне аксессуара.

Ким Кардашьян и Присила Эското / фото: instagram.com/priscyescoto

Ким Кардашьян и Присила Эското / фото: instagram.com/priscyescoto

Инфлюенсерша из Мексики с большим восторгом поделилась этим моментом в своих социальных сетях, назвав его одним из самых невероятных и незабываемых событий в своей жизни.

Вероятно, теперь сумка, стоимость которой и так достигает десятков тысяч долларов, подорожает, и если Присила когда-нибудь захочет её продать, то цена будет ещё значительно выше реальной стоимости аксессуара.

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