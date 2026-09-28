Ким Кардашьян похвасталась фигурой в золотом платье и показала поцелуй с Хэмилтоном

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

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45-летняя участница реалити-шоу, бизнесвумен, инфлуэнсер и актриса — Ким Кардашьян — опубликовала серию личных фотографий, на которых продемонстрировала не только моменты отдыха с возлюбленным, но и эффектный вечерний образ.

Для прогулки на лодке по Сене Ким выбрала облегающее золотое платье Balenciaga. Наряд в пол подчеркивал фигуру звезды, а открытая спина и лаконичный силуэт сделали образ особенно эффектным. Оттенок платья идеально сочетался с огнями Эйфелевой башни, на фоне которой Кардашьян позировала во время прогулки.

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Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

На одном из кадров Ким запечатлена в объятиях Льюиса Хэмилтона. На другом — пара целуется на фоне подсвеченной Эйфелевой башни. 41-летний гонщик для свидания выбрал полностью черный образ, дополнив его несколькими бриллиантовыми цепочками и сережками и темно-синей кепкой.

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Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон / © Instagram Ким Кардашьян

Во время поездки по Парижу Кардашьян и Хэмилтон также посетили концерт Селин Дион. Ким показала в Instagram два VIP-пропуска на выступление певицы, которое состоялось в Plénitude Arena.

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон сходили на концерт Селин Дион / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Романтическая поездка в Париж стала частью масштабного путешествия пары по Европе. Помимо Франции, Ким и Льюис побывали в Великобритании, Италии и Испании. Хэмилтон ранее также поделился серией снимков с их совместного отдыха, включая прогулки на велосипеде, ужины и поездку на лодке.

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