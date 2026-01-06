ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
95
Время на прочтение
1 мин

Ким Кардашьян похвасталась стильным луком в коже и меху, в котором ее не узнать

Звезда реалити и бизнесвумен выгуляла во время отдыха в Аспене новый зимний образ.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян продемонстрировала в Instagram свой стильный образ, в котором она прогулялась по заснеженному горному городку в штате Колорадо. Снимки были сделаны в коридоре отеля.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Звезда реалити с ног до головы нарядилась в кожу с мехом из эпохи Gucci by Tom Ford. На ней была черная кожанка из коллекции осень-зима 2003 года, которая была украшена корсетом, мехом на рукавах и воротнике, а также поясами, стягивающими длинные кожаные манжеты.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Верх Кардашьян скомбинировала с черными кожаными брюками из коллекции осень-зима 1999 года, которые имели завязки на коленях и хвостики из норкового меха внизу на штанинах.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким обула черные остроносые ботильоны. Лук она дополнила объемной меховой шапкой-траппером и массивными коричневыми очками от Phoebe Philo, которые напоминали лыжные очки.

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Напомним, ранее Ким Кардашьян появилась в Аспене в корсете, брюках-клеш интересного дизайна и пальто с меховой отделкой.

Дата публикации
Количество просмотров
95
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie