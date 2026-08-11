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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
496
Время на прочтение
1 мин

Ким Кардашьян показала фото со своим возлюбленным Льюисом Хэмилтоном

Пара больше не скрывает свои отношения.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Кудринская Юлия Кудринская
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Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон / © Instagram Ким Кардашьян

45-летняя участница реалити-шоу, бизнесвумен, инфлуэнсер и актриса — Ким Кардашьян — поделилась в своем Instagram серией фото, на которых она запечатлена со своим возлюбленным — 41-летним британским автогонщиком «Формулы-1» Льюисом Хэмилтоном. На снимках пара была сфотографирована в автомобиле, лифте, ресторанах.

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон / © Instagram Ким Кардашьян

Отметим, слухи о романе Ким Кардашьян и Льюиса Хэмилтона появились в феврале этого года. Они впервые познакомились еще в 2014 году на церемонии GQ Men of the Year. Долгое время они оставались просто приятелями.

Романтические отношения завязались во время новогодних праздников в Аспене. В феврале папарацци заметили их на свиданиях в Париже и Великобритании. Пара публично подтвердила свои отношения, появившись вместе в VIP-ложе на Супербоуле.

Сам Хэмилтон ранее намекал, что новые отношения сделали его счастливее. В июне Кардашьян также поддержала гонщика лично, приехав на этап «Формулы-1» в Монако.

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