- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 53
- Время на прочтение
- 1 мин
Ким Кардашьян показала, как выглядела в юности, и вспомнила моду 2000-х
Звезде поделилась серией архивных фото.
45-летняя участница реалити-шоу, бизнесвумен, инфлуэнсер и актриса — Ким Кардашьян — решила вспомнить молодость и показала поклонникам серию архивных фотографий. Звезда опубликовала в своем Instagram снимки, сделанные в 1990-х и начале 2000-х, когда она еще не была мировой звездой реалити-шоу.
«Назад в те времена», — лаконично подписала публикацию Ким.
На первом фото будущая звезда позирует в розовом топе без бретелей, дополнив образ чокером и светлой помадой. В другом архивном кадре Ким, предположительно еще в подростковом возрасте, предстала в черной футболке и рваных джинсах.
На снимках также можно увидеть Ким вместе с сестрами Кортни и Хлое.
Особое внимание привлекли именно детали стиля Ким: чокеры, низкая посадка, деним, платформы и блестящий макияж — все те тренды Y2K, которые сегодня снова вернулись в моду.
Ранее, напомним, Ким Кардашьян позировала в обнимку с своим бойфрендом Льюисом Хэмилтоном.