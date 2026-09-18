Ким Кардашьян показала, как выглядела в юности, и вспомнила моду 2000-х

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

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45-летняя участница реалити-шоу, бизнесвумен, инфлуэнсер и актриса — Ким Кардашьян — решила вспомнить молодость и показала поклонникам серию архивных фотографий. Звезда опубликовала в своем Instagram снимки, сделанные в 1990-х и начале 2000-х, когда она еще не была мировой звездой реалити-шоу.

«Назад в те времена», — лаконично подписала публикацию Ким.

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На первом фото будущая звезда позирует в розовом топе без бретелей, дополнив образ чокером и светлой помадой. В другом архивном кадре Ким, предположительно еще в подростковом возрасте, предстала в черной футболке и рваных джинсах.

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Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

На снимках также можно увидеть Ким вместе с сестрами Кортни и Хлое.

Ким Кардашьян с сестрами и подругами / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян с сестрой и подругами / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян с подругами / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян с подругами / © Instagram Ким Кардашьян

Особое внимание привлекли именно детали стиля Ким: чокеры, низкая посадка, деним, платформы и блестящий макияж — все те тренды Y2K, которые сегодня снова вернулись в моду.

Ранее, напомним, Ким Кардашьян позировала в обнимку с своим бойфрендом Льюисом Хэмилтоном.

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