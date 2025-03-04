Ким Кардашьян повторила прическу Клаудии Шиффер – супермодель отреагировала

44-летняя звезда реалити-шоу, бизнесвумен и инфлуэнсер Ким Кардашьян посетила званый ужин бренда Chanel, организованный в преддверии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе. Она надела винтажное корсетное мини-платье с прозрачной юбкой из коллекции Chanel 1992 года, которое дополнила интересной прической – накладные волосы были собраны в конский хвост и украшены черными бантами.

Как оказалось, идея прически не нова. С такой выходила на подиум на показе Chanel в 1995 году супермодель Клаудия Шиффер. В своем Instagram она показала фото, сделанное как раз на том фэшн-шоу.

"Мне понравилась эта прическа Ким Кардашьян! Крис Эпплтон (парикмахер-стилист – Прим. Ред.) воссоздал образ Chanel 1995 года на вчерашнем вечере", - написала легендарная манекенщица под фото.

Напомним, а на Vanity Fair Oscars Party Ким Кардашьян блистала в белом пышном платье от Balenciaga. Звезда выглядела максимально натурально, на ее лице был минималистичный макияж, она лишь немного подчеркнула глаза и нанесла на губы розовый блеск, волосы собрала в низкий пучок, была совсем без украшений и со светлым маникюром.

Ким Кардашьян / Фото: Getty Images

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