Ким Кардашьян появилась на Met Gala в скульптурном нагруднике, который красили в автомастерской

Ким Кардашьян / © Associated Press

В Нью-Йорке, в Метрополитен-музее, состоялось самое главное событие в модной индустрии — ежегодный Бал Института костюма Met Gala 2026. Он был посвящен открытию выставки «Costume Art»(«Искусство костюма»), которая представляет одежду как самостоятельный художественный объект.

Одной из самых эффектных на мероприятии была Ким Кардашьян, которая продемонстрировала свою интерпретацию нынешнего дресс-кода — Fashion Is Art («Мода — это искусство»). Это ее 13-ый выход на Met Gala.

Звезда реалити появилась на дорожке, которая имела эффект тротуарной плитки с травой, которая как бы обрамляла ее, в провокационном и ультрасовременном образе. Стилистом лука была любимица Голливуда Надя Ли Коэн. На Ким был скульптурный нагрудник с высокой горловиной оранжевого оттенка, который для нее изготовил британский художник Аллен Джонс, — он выглядел как арт-объект.

«Я видела, как на его работы много раз ссылались люди в мире моды, и я всегда была большой поклонницей его творчества», — призналась Ким в комментарии британскому Vogue. Поэтому, когда пришло время определиться с аутфитом для Бала Института костюма Кардашьян сказала: «Аллен Джонс будет культовым. Сексуальным. Классическим. Крутым. Инновационным».

Для изготовления стеклопластикового нагрудника Джонс использовал слепок 1967 или 1968 года. Слепок был на весь рост тела, но Ким решила его сократить до боди, чтобы обеспечить себе больше движений. Работа над изделием длилась в течение трех недель — от поиска стекловолокна до покраски нагрудника в автомастерской.

«Я хотела что-то оригинальное, я не хотела отливать собственное тело», — сказала звезда реалити.

Изначально нагрудник должен был быть розовым, но позже они решили выбрать именно классический оранжевый цвет, который ранее использовался для Кейт Мосс.

Верх звезда реалити скомбинировала с кожаной оранжево-коричневой юбкой с открытым передом от дизайнерского дуэта Whitaker Malem — Патрика Уитакера и Кира Малема. Джонс также приложил к ней руку, оставив яркие мазки кисти цвета заката.

Аутфит Кардашян дополнила бежевыми туфлями на шпильках от Christian Louboutin. Белокурые волосы она уложила в прическу с эффектом естественной небрежности, сделала макияж в нюдовых оттенках и длинный нюдовый маникюр.

