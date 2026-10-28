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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Ким Кардашьян появилась на премьере сериала в необычном платье из "жидкого" силикона

Телезвезда появилась на светском мероприятии в Мехико в креативном образе, который стал одним из самых ярких модных выходов этой осенью.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян, недавно отпраздновавшая день рождения, посетила презентацию второго сезона телесериала «Все честно» (All’s Fair) в Мехико, Мексика. В сериале телезвезда исполнила одну из главных ролей, поэтому во время мероприятия к ней было приковано пристальное внимание фотографов и публики.

Ким появилась на мероприятии в наряде от известного модного дома Schiaparelli из коллекции «осень-зима 2026 года под названием „Зов бездны“ (The Call of the Void), созданной Дэниелом Розберри.

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Это было платье-корсет, изготовленное из белого «жидкого» силикона, который заливали вручную. Оно имело глубокий вырез и кайму, вырезанную мастерами вручную, которая чередовалась на юбке с прозрачным тюлем, расшитым черными пайетками.

Силикон сыграл ключевую роль в коллекции Розберри, продемонстрировав, как нестандартные материалы способны расширить границы высокой моды. Благодаря своей скульптурности и уникальной фактуре этот материал стал мощным инструментом для экспериментов. Это продолжает традицию Дома — преодолевать творческие барьеры и использовать неожиданные материалы, что в своё время делала и сама Эльза Скиапарелли — основательница бренда.

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