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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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Время на прочтение
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Ким Кардашьян появилась на премьере в изысканном платье с эффектом крокодиловой кожи

Звезда представила новую серию юридической драмы, в которой она снялась, в оригинальном платье, подчеркивающем фигуру.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Getty Images

Теледива Ким Кардашьян выбрала образ, о котором будут говорить ещё не один год, ведь она была с головы до ног одета в наряд, имитирующий крокодиловую кожу. Звезда нарядилась для нью-йоркской премьеры второго сезона сериала «Всё честно» (All’s Fair), которая состоялась в понедельник, 2 ноября.

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

46-летняя Кардашьян появилась перед камерами в кастомном скульптурном платье-корсете нежно-серого цвета от Ashi Studio. Наряд отличался изящным кружевом шантильи, полупрозрачными вставками и сложными каскадными шнурами из замши, которые подчеркивали силуэт. Завершали образ шлейф и выразительный кожаный аксессуар на шее, вдохновленный корсетом платья.

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким Кардашьян / © Getty Images

Ким собрала волосы в гладкий хвост, оставив несколько прядей у лица. Образ дополнили крупные бриллиантовые серьги-пусеты и выразительный макияж с чёрной подводкой глаз.

В юридической драме Райана Мерфи Кардашьян играет Аллуру Грант — одну из известных адвокатов по разводам, которые решили открыть собственную юридическую фирму. Её персонаж основан на реальной адвокатке — Лоре Вассер, которая также была консультантом сценаристов сериала. Вассер представляла интересы Кардашьян во время её развода с Крисом Хамфрисом в 2013 году и развода с Канье Уэстом в 2022 году.

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