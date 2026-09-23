Ким Кардашьян позировала топлес среди цветов и розовых попугаев

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Реклама

45-летняя участница реалити-шоу, бизнесвумен, инфлуэнсер и актриса — Ким Кардашьян — снова удивила поклонников откровенной фотосессией. Звезда показала ранее не публикуемые кадры со съемки фотографа Донны Троп.

На снимках Ким позирует топлес, прикрывая тело большой композицией из розовых и пыльно-розовых цветов. В фотосессии также приняли участие два ярких розовых попугая, которые сидели на плечах звезды.

Реклама

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Ким Кардашьян / © Instagram Ким Кардашьян

Звезда была запечатлена со своим любимым ранее макияжем с акцентом на пышные ресницы с несколькими слоями туши и блестящим нюдовым блеском на губах.

Реклама

«Потерянные архивы Донны Троп», — лаконично подписала публикацию Кардашьян. Фотограф известна своими провокационными фэшн-съемками, в которых тело становится частью художественной композиции.

Ранее, напомним, Ким Кардашьян показала, как выглядела в юности, и вспомнила моду 2000-х.

Новости партнеров

Новости партнеров